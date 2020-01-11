Волочкова рассказала, как пережила нападение гигантской черепахи

Москва, 11 января. Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась воспоминаниями о том, как пережила нападение гигантской морской черепахи. История произошла два года назад, но сейчас инцидент оброс новыми деталями. Она решила рассказать о нем, когда вновь столкнулась с рептилией, записывая видео для своего Instagram.

Волочкова известна своей страстью к путешествиям по экзотическим странам. В январе балерина неизменно отправляется на зимовку в теплые края. В этом году танцовщица посетила Таиланд, где вспомнила о инциденте, повлекшим за собой серьезную травму колена.

По словам балерины, несколько лет назад она купалась в океане, когда нечто огромное вцепилось в ее ногу мертвой хваткой. Волочкова растерялась и не сразу поняла, что нападавшим зверем была огромная черепаха. В схватке с рептилией, танцовщица получила травму колена, а восстановительный период растянулся на долгие месяцы.

Стоит отметить, что внимательные пользователи Сети нашли несколько несостыковок в рассказе звезды. Инцидент произошел давно, однако, тогда Волочкова заявляла, что не поняла, кто был ее обидчиком. Пользователи выдвинули версию, что балерина попросту решила поиграться с морским животным, а последствия опасной забавы она завуалировала расплывчатым рассказом.

Отмечается, что поклонники Вилочковой вспомнили, еще один случай, когда она не нашла общий язык с представителями дикой фауны. Несколько лет назад Анастасия наступила на морского ежа и повредила стопу.

Ранее ФАН сообщал, что прибывшая в Таиланд Волочкова наделу шубу в 30-градусную жару. Необычный для жаркого климата Таиланда наряд балерины вызвал живой интерес у сотрудников авиакомпании, а также встречающей стороны. Все они сделали снимки с балериной на память.