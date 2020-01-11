Путин заявил, что Россия не финансирует наемников в Ливии

Москва, 11 января. Российские власти не имеют никакого отношения к возможным наемникам из РФ, которые находятся на территории Ливии. Об этом в субботу заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Если там и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают», — отметил он.

Путин выразил беспокойство в связи с присутствием в Ливии большого числа наемников из разных уголков мира. В частности, по его словам, в стране сегодня присутствуют боевики, которые ранее были переброшены из зоны безопасности в Идлибе. Российский лидер назвал это очень опасной ситуацией.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности оказать военную помощь так называемому Правительству национального согласия Ливии, которое контролируется западными странами и связано с террористическими группировками. Турецкий лидер утверждал, что Ливийскую национальную армию, которая проводит антитеррористическую операцию в стране, якобы поддерживает ЧВК «Вагнера». Однако после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Эрдоган резко сменил риторику. Вместо заявлений о готовящейся военной операции он начал призывать стороны прекратить огонь и сесть за стол переговоров.