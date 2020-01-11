Многомиллионные долги ФБК не помешали Соболь и Навальному гульнуть на широкую ногу

Москва, 11 января. Многомиллионные долги не помешали юристке так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) Любови Соболь отправиться на горнолыжный курорт, а одиозному блогеру Алексею Навальному — предположительно, в Таиланд.

Члены ФБК уже не первый раз удивляют своим цинизмом и гуляниями на широкую ногу — еще недавно россиян поразило, как они отправились на отдых в разгар судебных процессов в отношении задержанных на митингах, организованных Навальным и его протеже.

Соболь учла свои ошибки — ранее ее раскритиковали за роскошный отдых на Кипре — и выбрала более бюджетный вариант. Провести время она решила в Карачаево-Черкесии, что тоже ударит по ее бюджету, учитывая долг в более чем 3,7 миллиона рублей.

«Откуда деньги?» — задались вопросом пользователи соцсетей, где Соболь поделилась снимками с отпуска.

В самом же ФБК наступили далеко не самые простые времена, отмечает Nation News. Директор фонда Иван Жданов и ведущий YouTube-канала «Навальный Live» Владимир Милов активно ищут спонсоров, готовых компенсировать ущерб, нанесенный организациям незаконными митингами в Москве. За несколько дней им удалось собрать почти 4,7 миллионов рублей для ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги». Очевидно, что большая часть этой суммы была предоставлена западными спонсорами, а не сложилась из «донатов».

Им предстоит найти еще 55 тысяч рублей для Московского метрополитена и 241 тысячу рублей для выплаты по иску ресторану «Армения». Кроме того, команде Навального грозят штрафы суммой до полумиллиона рублей за несоблюдение закона об иноагентах.

Минюст РФ внес ФБК в список иноагентов в октябре прошлого года, поскольку организация ведет политическую деятельность в России, получая при этом финансирование из-за рубежа. Известно, что средства в бюджет ФБК перечислялись из США и Испании.

Как заявил ранее адвокат Тимур Баязитов, скандально известный блогер отказывается признавать «Фонд борьбы с коррупцией» иностранным агентом и готов платить огромные штрафы, лишь бы не потерять западное финансирование.