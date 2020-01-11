Оператора видеоагентства Ruptly убили в Ираке после съемок демонстрации

Басра, 11 января. Неизвестные вооруженные люди убили стрингера-оператора российского видеоагентства Ruptly Саафа Гали. Об этом сообщила главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.

«В Ираке неизвестные вооруженные люди убили нашего стрингера-оператора Саафа Гали. Саафа активно снимал для нашего видеоагентства Ruptly материалы в регионе. Мы сделаем все, чтобы помочь его семье», — написала она в своем Telegram-канале.

По имеющимся данным, мужчина был убит после съемок демонстрации в Басре. Митингующие выступали против того, что Ирак превратился в площадку военного противостояния США и Ирана. Стрингер снимал материал для местного СМИ.

Ruptly является первым российским видеоагентством, работающим на международном уровне. Оно является частью RT и имеет филиал в Москве и главный офис в Берлине.

За время работы в Ruptly Гали подготовил для агентства порядка 30 материалов, среди которых есть сюжеты об антиправительственных протестах. Кроме того, оператор работал на иракском телевидении.