Омский травматолог отказался принимать пациентов из-за маленькой зарплаты

Омск, 11 января. Врач-травматолог из Омска не стал принимать пациентов и оставил свою должность из-за маленькой заработной платы. Медик Евгений Батушенко отметил, что условия труда его категорически не устраивают.

По его словам, врачи ежедневно подделывают отчеты, приписывая туда «мертвые души» — виртуальных больных. Врачи принимают десять пациентов в день, а в бумагах указывают, что на прием пришло двадцать человек. Батуренко заявил, что заниматься «приписками» их заставляют страховые компании, передает URA.RU.

Евгений Батуренко — врач высшей категории, но получает всего 30 тысяч рублей. Несмотря на 45-летний стаж работы он решил уволиться и никогда не возвращаться в сферу здравоохранения. Отмечается, что он пришел на работу выпившим.

После того, как врач отказался вести прием, его место занял другой специалист и продолжил процесс оказания медицинских услуг. Руководство учреждения рассматривает заявление об увольнении, которое написал Батушенко.

По факту происшествия и «приписок» пациентов проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении хирурга, который поручил операцию по ампутации ноги трем студентам четвертого курса медицинского института. Хирург в это время несколько раз покидал операционную, а пока он отсутствовал студенты «бесконтрольно продолжали оперативное лечение», передает «Ридус».