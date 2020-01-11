Путин рассчитывает на прекращение огня в Ливии в рамках договоренности с Турцией

Москва, 11 января. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что в ночь на 12 января, согласно договоренности Москвы и Анкары, в Ливии прекратятся боевые действия. Об этом он заявил по итогам встречи в Кремле с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«Я очень рассчитываю, что через пять часов, как мы и призвали с президентом Турции господином [Реджепом Тайипом] Эрдоганом, противоборствующие стороны в Ливии прекратят огонь», — подчеркнул глава РФ.

Российский лидер уточнил, что хотел бы провести дополнительные консультации.

Напомним, 8 января Путин прибыл в Стамбул для запуска газопровода «Турецкий поток». В рамках визита он встретился с Эрдоганом. Лидеры провели переговоры, по итогам которых отметили, что стабильность в Ливии будет достигнута только в случае инклюзивного диалога между сторонами, который должен вестись под эгидой ООН на основе соглашения 2015 года.

Президенты призвали все стороны ливийского конфликта прекратить боевые действия в полночь 12 января.

В субботу глава РФ провел несколько телефонных разговоров, главной темой которых стала ситуация в Ливии. В частности, он обсудил урегулирование в африканской стране с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом аль-Тани и наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном.