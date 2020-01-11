Путин заявил, что новый военный конфликт на Ближнем Востоке будет катастрофой

Москва, 11 января. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что нового военного конфликта на Ближнем Востоке удастся избежать. В противном случае может произойти настоящая катастрофа.

Об этом российский лидер заявил журналистам по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая в субботу посетила Москву с официальным визитом.

«Надеюсь, что до крупномасштабных военных конфликтов дело не дойдет. Очень бы хотелось избежать крупномасштабных боевых действий. Если это произойдет — это было бы катастрофой не только для региона Ближнего Востока, но и для всего мира», — подчеркнул он.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как ВВС США нанесли удар по аэропорту Багдада, во время которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Кроме того, 8 января под Тегераном потерпел крушение украинский «Боинг-737», который был по ошибке сбит иранской ПВО.

По словам политолога Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, США являются косвенными виновниками трагедии, поскольку именно они довели ситуацию до грани войны и активно использовали военные беспилотники в регионе. По его словам, на сегодняшний день популярный в XX веке лозунг «Янки, гоу хоум!» вновь становится актуальным.