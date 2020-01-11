Перешедший на сторону ДНР боец ВСУ намерен доказать свою правоту в суде

Донецк, 11 января. Боец украинских вооруженных сил перешел на сторону ДНР, но дезертиром себя не считает и готов доказать это в суде. Военнослужащий 56-й отдельной мотопехотной бригады Виталий Кулагин покинул часть из-за невыносимых условий службы. Его заявление по этому поводу опубликовало Управление Народной милиции ДНР.

Кулагин рассказал, что командный состав систематически применял силу по отношению к солдатам. Кроме того, военнослужащие сами покупали себе еду и топливо для печей. Совокупность этих факторов вынудила Кулагина покинуть расположение части 16 декабря и найти прибежище на территории ДНР. В довесок он опасался физической расправы, если вернется в бригаду.

Пресс-службы бригады ВСУ заявила, что военнослужащий ушел в самоволку и предал свою Родину, он —трус, который уклоняется от исполнения воинского долга.

«Предателем я себя не считаю, и это должен решить суд: предавал я или не предавал. А обвинять до суда – это неправильно», — заявил Кулагин.

По его словам, он добросовестно нес службу и выполнял все задачи, которые перед ним ставили.

Ранее ФАН сообщал, что Народная милиция ДНР получила информацию, что комбриг 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ изъял личные документы у всех военнослужащих своей части. Такой метод борьбы с дезертирством не принес ожидаемого результата, и теперь военные комендатуры на юге Донецкой области в зоне Операции объединенных сил заполнены задержанными беглецами из бригады — без паспортов и военных билетов.