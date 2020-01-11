Путин поддержал инициативу Германии провести конференцию по Ливии

Москва, 11 января. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу Германии провести в Берлине международную конференцию по Ливии. Об этом он заявил по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

В Кремле закончились переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель, которые продлились более 3,5 часов. Стороны обсудили широкий спектр вопросов, представляющий взаимный интерес. Речь также шла о ближневосточной тематике.

Путин поддержал идею Меркель о проведении конференции по Ливии, где в последнее время обострилась ситуация.

«Чтобы Берлинская конференция принесла весомые результаты, необходимо обеспечить участие в ней реально заинтересованных в помощи ливийскому урегулированию государств», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что предварительные решения по итогам ливийского саммита нужно согласовать со сторонами конфликта.

8 января Путин побывал в Стамбуле на официальной церемонии запуска газопровода «Турецкий поток». Позднее он провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин и Эрдоган подчеркнули, что стабильность в Ливии может быть достигнута путем инклюзивного диалога под эгидой ООН на основе соглашения 2015 года. Оба лидера призвали стороны конфликта в Ливии прекратить боевые действия в полночь 12 января.

11 января Путин обсудил урегулирование в Ливии с эмиром Катара и наследным принцем Абу-Даби. На встрече с Меркель Путин выразил надежду, что нового конфликта на Ближнем Востоке все-таки удастся избежать.