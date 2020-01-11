Переговоры Путина и Меркель. События дня. ФАН-ТВ

Выборы в Абхазии В Абхазии планируется провести повторные выборы президента страны. Дату, когда они состоятся, ЦИК республики объявит на следующей неделе, 13 января. Об этом заявил глава Избиркома Тамаз Гогия. С документами, по которым суд вынес такое решение, все в порядке, но комиссия еще раз внимательно их изучит. Ведь в такой сложной политической ситуации возможны любые провокации. Стопроцентно сказать, что выборы состоятся, пока нельзя. Параллельно с подготовкой «дня икс» власти страны будут обжаловать решение суда. В последние дни территория у здания администрации президента превратилась в площадь для протестов. Одни выступают в поддержку действующего главы Рауля Хаджимбы, а другие настаивают на повторных выборах. Оппозиционеры, не согласные с итогами выборов, устроили погром в здании администрации президента. Началось все с подачи Алхаса Квицинии, который также претендовал на высокий пост, но набрал 46% голосов. А действующего президента поддержали 47% избирателей. Оппозиция назвала результаты выборов недействительными. Мы будем следить за развитием событий. Ну, а пока прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело из-за разрушительных протестов в столице.

Причина крушения украинского «Боинга» Чистосердечное признание Ирана сегодня обсуждает весь мир. Спустя несколько дней после крушения украинского «Боинга» в республике признались: в авиакатастрофе виноваты они. Ответственность за трагедию взял на себя Корпус стражей Исламской революции. Это, действительно, роковая ошибка. Военные приняли самолет за крылатую ракету и нанесли удар. Обстановка в стране была настолько накалена, что КСИР ожидал любой провокации со стороны США. Неделю назад американские военные по поручению Трампа убили иранского генерала Сулеймани и сыпали другими угрозами. После этих заявлений системы ПВО исламской республики находились в состоянии повышенной боеготовности, чтобы защитить иранский народ от нападок. В результате в украинский самолет попала ракета иранских ПВО, в авиакатастрофе погибли 176 человек. Это граждане Украины, Ирана, Афганистана, Германии, Канады, Великобритании и Швеции. Президент Ирана Хасан Роухани назвал ошибку военных непростительной и обещал наказать всех виновных. Также в стране сделают все возможное, чтобы избежать повтора таких катастроф.