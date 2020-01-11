Политолог Пилия уверена, что «майдана» в Абхазии не будет

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей Наала Мукба находится в столице Абхазии Сухуме, где в эти минуты проходит экстренное заседание с участием заместителя секретаря Совета безопасности РФ Рашида Нургалиева, на котором обсуждаются меры по стабилизации ситуации в республике.

Накануне Верховный суд Абхазии удовлетворил кассационную жалобу главы оппозиционной партии «Амцахара» Алхаса Квицинии и признал второй тур президентских выборов незаконным. Тогда, напомним, действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба набрал 47% голосов, а его оппонент Квициния — 46%.

В ожидании этого решения представители оппозиционных сил Абхазии два дня контролировали президентский дворец, а сторонники Хаджимбы собрались в здании кабинета министров. Однако, как передавала спецкор ФАН Наала Мукба, протесты не переросли в открытое противостояние.

«Абхазию лихорадит уже около 15 лет. Первый президент республики Владислав Ардзинба был общенациональным лидером. После него страну возглавил Сергей Багапш, который был близок народу. После них такого лидера, который смог бы объединить Абхазию, не оказалось. По форме все государственные институты работают, но проблемы наслаиваются. Народ устал», — прокомментировала ФАН происходящее в стране политолог Далила Пилия.

По ее словам, жители Абхазии не выдвигают никаких экономических или социальных требований. Но проблема в том, что общество не доверяет власти.

«Абхазское общество живет с оглядкой на лидера, при этом программа президента никого не интересует. Пока эту проблему решить невозможно из-за отсутствия определенной политической культуры. «Майдана» в Абхазии не будет. Кроме того, эти события не скажутся на взаимоотношениях республики с РФ. В Абхазии хорошо понимают, что Россия — наш стратегический союзник», — считает Пилия.

Политолог уверена, что, даже если Абхазия выберет нового лидера, существующий в республике закон о выборах необходимо менять.

«Но уже много лет мы находимся в правовом вакууме. Каждая политическая сила, которая приходит к власти, обещает провести реформы, но это остается только лозунгом. И небольшие попытки — всего лишь «комариный укус». Необходимо формировать политические партии, сейчас стабильной работы в области политических процессов для формирования политической культуры в Абхазии не происходит. В этом не заинтересованы ни власти, ни государственные институты. Сложно найти лидера, который смог бы возглавить страну и решить все эти проблемы. Но кто бы ни пришел к власти, народ должен поддержать его ради мира», — заключила собеседница ФАН.

В настоящее время в Сухуме в закрытом режиме проходит экстренное заседание по нормализации обстановки в республике представителей руководства Абхазии с заместителем секретаря Совбеза России Рашидом Нургалиевым. Следите за подробностями на сайте ФАН.