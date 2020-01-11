Путин назвал Минские соглашения безальтернативными

Москва, 11 января. Президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что Минские соглашения для урегулирования ситуации в Донбассе остаются безальтернативными.

Глава государства рассказал, что подробно обсудил с Меркель вопрос об урегироваловании внутриукраинского кризиса.

«По обоюдному мнению, Минские соглашения остаются безальтернативной основой для нормализации ситуации на юго-востоке Украины», — сказал он.

Президент России добавил, что все задачи, поставленные во время саммита в нормандском формате, должны воплотиться в жизнь.

Напомним, что 9 декабря в Париже прошла встреча «нормандской четверки», на которую приехали лидеры России, Франции, ФРГ и Украины. В принятом коммюнике подчеркивается, что к концу марта 2020 года нужно развести силы в трех новых точках в Донбассе.

Лидеры четырех стран также отметили необходимость режима прекращения огня. Они призвали совершить обмен пленными по формуле «всех на всех».

Напомним, что 29 декабря 2019 года на КПП под Горловкой состоялся обмен пленными между республиками Донбасса и Украиной. Правительство Евросоюза приветствовало этот процесс.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году после государственного переворота. В Донбассе, который не поддержал новое правительство, образовались две республики — ЛНР и ДНР.