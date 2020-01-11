Путин заявил, что Россия ценит позицию Германии по «Северному потоку — 2»

Москва, 11 января. Россия ценит позицию Германии, которая поддерживает проект «Северный поток — 2». Об этом в субботу заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«В активе России и Германии целый ряд крупных совместных проектов в области энергетики. Мы высоко ценим ответственную позицию правительства ФРГ в поддержку известного всем проекта «Северный поток — 2», — отметил он.

Напомним, что в конце прошлого года президент США Дональд Трамп одобрил законопроект, который предполагает введение санкций против компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Меркель раскритиковала действия Белого дома, заявив, что подобные меры могут осложнить переговоры с Украиной о продлении транзита российского газа в Европу, а немецкий бизнес назвал американские санкции прямым вмешательством в европейскую энергетическую политику.

Против санкций также выступила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заявила, что европейские компании, которые никак не нарушают закон, не должны подвергаться рестрикциям.

Газопровод «Северный поток —2» должен соединить Россию и Германию через Балтийское море. Длина магистрали составляет 1224 км, а проектная мощность — 55 млрд кубометров в год.

Главными противниками проекта являются Украина и США. Киев выступает против «Северного потока — 2», поскольку в случае строительства газопровода страна лишится доходов от транзита российского газа, надобность в котором отпадет. Вашингтон же видит в лице России прямого конкурента, который может помешать американским компаниям выйти на европейский рынок со своим сжиженным природным газом.