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Путин и Меркель обсудили транзит российского газа через Украину

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Путин и Меркель обсудили транзит российского газа через УкраинуМосква, 11 января. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили транзит российского газа в Европу через Украину. Об этом сообщил глава государства по итогам переговоров с представительницей ФРГ в Кремле.

«Было отмечено важное значение достигнутых 1 декабря договоренностей между «Газпромом» и украинскими партнерами, в соответствии с которыми транзитные поставки будут осуществляться в течение следующих пяти лет», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что данные договоренности носят взаимовыгодный и сбалансированный характер для обеих стран. 

В субботу в Москве состоялись переговоры Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая посетила Россию с рабочим визитом. Встреча продолжалась почти четыре часа. Президент РФ назвал ее содержательной, отметив, что были затронуты ключевые вопросы двусторонних отношений в политике, экономике, культурно-гуманитарной сфере.

 

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