Путин назвал содержательной встречу с Меркель

Москва, 11 января. Президент РФ Владимир Путин назвал встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая прошла в субботу в Кремле, полезной и содержательной. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров.

«В ходе состоявшихся у нас сегодня содержательных и полезных переговоров были затронуты ключевые вопросы двусторонних отношений в политике, экономике, культурно-гуманитарной сфере», — рассказал российский лидер.

Встреча глав двух стран продлилась почти четыре часа. Сначала Путин и Меркель побеседовали в формате один на один, а затем диалог продолжился за рабочим обедом.

В Москву канцлер прибыла вместе с главой МИД Германии Хайко Маасом. Меркель уточнила, что переговоры с российским лидером запланировали еще во время саммита в «нормандском формате» в Париже.

Путин и Меркель: Рукопожатие в Кремле pic.twitter.com/YoD4jJOor2 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 11 января 2020 г.

Отметим, что Меркель и Путин не виделись с упомянутого «нормандского саммита», прошедшего во Франции в начале декабря. В переговорах, посвященных урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, приняли участие лидер Франции Эммануэль Макрон и украинский президент Владимир Зеленский. Меркель тогда назвала Путина победителем саммита.

После лидеры двух стран созванивались. Например, весьма содержательная телефонная беседа состоялась в конце декабря. Тогда Путин и Меркель обсудили ситуацию в Ливии и Сирии, сотрудничество в газовой сфере, а также обмен удерживаемых лиц между Украиной и республиками Донбасса.