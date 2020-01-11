Замгоссекретаря США заявил, что Вашингтон считает Россию конкурентом, но не врагом

София, 11 января. США считают Россию жестким конкурентом, но не врагом. Об этом заявил заместитель американского госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл.

«Я бы сказал, что Россия — это конкурент, достаточно жесткий, порой изобретательный, но конкурент. Президент [США Дональд] Трамп многократно давал понять, что выступает за хорошие отношения с Россией. Двери для диалога открыты», — сказал он в интервью болгарской радиостанции BNR.

При этом представитель Вашингтона заявил, что главной проблемой в отношениях между странами остается «агрессивное поведение» России, которое «является главным препятствием» на пути улучшения диалога.

В интервью заместителю госсекретаря США задавали вопросы об энергетической безопасности Европы. Отвечая на них, американский дипломат попытался объяснить, почему Вашингтон выступает против второй линии газопровода «Турецкий поток» и магистрали «Северный поток — 2». Он указал, что рассматривает эти проекты геостратегические для РФ.

«Мы осознаем, что энергетическая безопасность очень важна для Европы, и понимаем, что когда наши союзники имеют гарантированный доступ до энергоисточников, они сильнее и надежнее. Проблема в том, что Москва имеет другую точку зрения», — заявил политик.

По мнению Хейла, Россия «использует энергоисточники как политический инструмент, которым пытается разделить Европу».

Вышеуказанные газопроводы представитель США назвал «проблемой» и заявил, что они не гарантируют энергетической диверсификации Европы и дестабилизируют Украину, поскольку благодаря им Москва получает возможность не использовать топливные магистрали на украинской территории. Поэтому в Вашингтоне считают, что они дают России возможность влиять на Европу.

Напомним, в конце 2019 года Москва и Киев продлили соглашение по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины на пять лет. Минимальный объем прокачки составит 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубометров ежегодно в период с 2021 по 2024 годы. На Украине остались довольны условиями нового контракта и заявили, что считают его самым выгодным за всю историю независимости страны.

Несмотря на удовлетворенность от договора с Москвой, Киев продолжает выступать против реализации «Северного потока — 2», опасаясь потерять доходы от транзита российского газа, хотя РФ отмечала, что магистраль не предполагает прекращения транзита топлива в Европу через Украину.

Вашингтон, в свою очередь, препятствует строительству газопровода, поскольку продвигает на европейский рынок собственный сжиженный газ, но этому процессу мешает более дешевое российское топливо. Чтобы помешать реализации проекта, Вашингтон ввел против подрядчиков санкции.

Однако в РФ уверены, что Штаты не смогут сорвать проект. По словам министра энергетики РФ Александра Новака, газопровод будет запущен до конца 2020 года.