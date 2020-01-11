Встреча Путина и Меркель продолжается уже почти четыре часа

Москва, 11 января. Переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель продолжаются уже почти четыре часа. Встреча, которая проходит в эти минуты в Кремле, началась еще в 14.30 по московскому времени.

Меркель поблагодарила Путина за приглашение в Москву и подчеркнула важность поддержания диалога между двумя странами.

«Поэтому я с нетерпением жду наших бесед с вами, наших переговоров. Благодарна за приглашение, за предоставленную возможность приехать сюда, потому что я всегда считаю, что лучше говорить друг с другом, чем друг о друге», — отметила она.

Канцлер Германии добавила, что хочет обсудить с российским лидером ситуацию в Сирии, Ливии и ряд других важных международных тем. Кроме того, в повестке встречи оказались вопросы, касающиеся двусторонних отношений Москвы и Берлина. Не исключено также, что стороны обсудят обстановку в Иране, которая обострилась на фоне убийства американскими ВВС иранского генерала Касема Сулеймани и крушения украинского самолета под Тегераном.

Отметим, что речь идет о плановом визите в Россию, который был запланирован еще в декабре прошлого года. В составе немецкой делегации в Москву прибыл министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.