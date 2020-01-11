Журавко отреагировал на разоблачение «тайной» цели визита Зеленского в Оман

В Омане в возрасте 79 лет умер султан Кабус Бен Саид, который правил страной 50 лет. Новым главой Омана стал его двоюродный брат, министр культуры и национального наследия Хайсам бен Тарек Аль Саид. Депутат Верховной рады Украины Николай Величкович заявил, что покойный султан Омана своей смертью «разоблачил ложь» Владимира Зеленского о том, что целью визита в страну президента Украины являлись переговоры на высшем уровне. Настоящей причиной парламентарий от партии «Европейская солидарность» считает запланированный отдых главного украинца в одном из лучших пятизвездочных отелей Омана. Экс-депутат Рады Алексей Журавко в комментарии Федеральному агентству новостей оценил это «разоблачение».

На своей странице в Facebook Величкович написал, что Зеленский должен признаться в реальной цели визита в Оман и извиниться перед народом Украины за ложь.

«Представители украинской власти, несмотря на тяжелейшую ситуацию в стране, спокойно отдыхают по всем островам. Поэтому я не удивлюсь, если так оно и было, учитывая то, как себя сейчас ведут высокие украинские чины. В таком случае этот поступок можно расценить как нечеловеческий. И заметьте, что после трагедии Зеленский прилетел на Украину с опозданием почти на сутки! В то время, как в его стране идет гражданская война, царит хаос, войска не выполняют Минские соглашения… Президент как минимум продемонстрировал неуважение к своему народу», — возмутился Журавко.

Величкович уверен, что султан не мог принять Зеленского «на смертном одре». Депутат утверждает, что это ложь «господина Зе». Участники данной дискуссии выдвигают совершенно разные предположения по возможным истинным целям визита Зеленского в Оман — от тайных встреч с «путинскими посланниками» до отмывания денег украинской мафии, в частности, «грошей Коломойского» (Игорь Коломойский — украинский предприниматель. — Прим. ФАН).

«Думаю, что все возможно. Почему бы не списать свою поездку на отдых на тяжелобольного престарелого человека, пусть и высокого ранга?» — предположил собеседник ФАН.

В целом он отмечает неадекватность поведения украинских политиков: одни устраивают пир во время чумы, другие организуют слежки за своими же соратниками.

«Пусть сама «Европейская солидарность» посмотрит, где их лидеры отдыхали, где их депутаты купались… Тут не о чем дальше говорить. Страна больна. Внутри — коллапс и ужас, а они еще находят время заниматься выискиванием блох: кто, где, как отдыхал, а потом это все публикуют. Это позор. Мне просто обидно за свой собственный народ», — заключил Журавко.

Напомним, 8 января президент Украины был вынужден прервать визит в Оман из-за авиакатастрофы с украинским «Боингом» и вернуться в Киев.