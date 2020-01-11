Сенатор Ковитиди предупредила о серьезных последствиях действий США на Ближнем Востоке

Иранские военные взяли на себя ответственность за сбитый 8 января украинский «Боинг», объяснив непреднамеренную трагедию «человеческой ошибкой во время кризиса, вызванного авантюризмом США». По мнению члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольги Ковитиди, американцы несут такую же ответственность за гибель людей, как и Иран.

Как заявил командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции Амир Али Хаджизаде, когда он «услышал о крушении украинского самолета, захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии».

По словам иранских военных, они были «на высочайшем уровне готовности» из-за обострения отношений с США и приняли украинский авиалайнер за «враждебную цель» после того, как совершили обстрел американских военных баз в Ираке.

В итоге КСИР взял на себя ответственность за случившееся и принес родным погибших искренние извинения, а завтра, 12 января, парламент Ирана проведет в закрытом режиме заседание по катастрофе украинского «Боинга», на котором, в частности, будет поднят вопрос о наказании для виновников трагедии.

«Первопричина активизации противостояния на Ближнем Востоке — США, являющиеся источником угроз международной системы безопасности. Активность Ирана вызвана ракетными ударами американцев по автомобилю, в котором находился командующий подразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерал Касем Сулеймани», — считает сенатор Ольга Ковитиди.

В комментарии Федеральному агентству новостей она высказала опасения, что наступившее после трагедии украинского самолета затишье на Ближнем Востоке — временное.

«Ближний Восток неспокоен. В следующем месяце в Иране пройдут парламентские выборы, и гнев людей в связи с убийством Сулеймани может способствовать усилению позиций консерваторов и увеличению противостояния с Западом. Об этом необходимо помнить Америке, в которой в этом же году пройдут президентские выборы», — считает Ковитиди.

Ранее в интервью ФАН первый заместитель председателя думского комитета по обороне Александр Шерин высказал мнение, что американцам пора уходить с Ближнего Востока, потому что именно из-за них там творится хаос.