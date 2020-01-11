Борисов рассказал, как ликвидировать «ахиллесову пяту» российской космонавтики

Москва, 11 января. Нерентабельность ракетного производства является «ахиллесовой пятой» российской космической отрасли. С таким заявлением в субботу выступил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Сегодня задача отрасли — сформировать ясную и понятную политику, чтобы обеспечить соответствующую рентабельность и выйти на серийное производство. Это «ахиллесова пята» отрасли сегодня», — отметил он во время общения с журналистами.

По его словам, у России сегодня есть все инструменты для того, чтобы оздоровить данную сферу. Сложившуюся в российской космонавтике ситуацию вице-премьер объяснил проблемами, с которыми страна столкнулась еще в девяностых годах. Тогда космическая отрасль испытывала серьезное недофинансирование. Кроме того, российские инженеры активно использовали западные комплектующие, что привело к некоторым затруднениям после введения санкций. Сейчас перед Роскосмосом стоит задача исправить эту ситуацию и нивелировать все риски, добавил Борисов.

Ранее сообщалось, что Роскосмос планирует в 2020 году увеличить число космических пусков до 50. Это в два раза превышает показатели прошлого года, когда было произведено 25 пусков: 13 с космодрома «Байконур», восемь — с «Плесецка», три — с «Куру» и один — с «Восточного».

Кроме того, Россия готова возобновить сотрудничество с США по проекту окололунной станции Gateway. В 2017 году Роскосмос и NASA заключили соглашение о сотрудничестве в реализации данного проекта, но позже взаимодействие сторон было приостановлено.