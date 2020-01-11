Главные новости 11 января

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 11 января.

Правитель Омана умер на 80-м году жизни, не оставив наследников. Скончался султан Омана Кабус бен Саид.

Военные США провели в Йемене секретную операцию по ликвидации Абдоля Резы Шахлая. Операция провалилась. WP узнал о провальной попытке США убить еще одного командира КСИР в Иране.

Три человека погибли, семь пострадали после того, как микроавтобус выехал на встречную полосу движения. ФАН публикует фото и видео с места ДТП с украинским микроавтобусом в Орловской области.

Председатель всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк заявил, что у России «нет надводного флота». Украинский эксперт Романюк заявил об «отсутствии» у России надводного флота.

Суд Абхазии отменил итоги выборов президента. Ушел из жизни султан Омана. Прокуратура Парижа заинтересовалась протестам против пенсионной реформы. Иран признал, что украинский самолет сбили по ошибке. События дня. ФАН-ТВ.

Самолет «Международных авиалиний Украины» был сбит под Тегераном «непреднамеренно», заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф. Украинский «Боинг» был сбит Ираном из-за человеческой ошибки, спровоцированной США — Зариф.

В Минпросвещения могут разрешить учителям ставить «зачтено» по музыке, ИЗО и физкультуре. Идею прокомментировал певец Шура. Певец Шура оценил идею Минпросвещения о новых школьных отметках.

Специалисты рассказали, какие факторы провоцируют онкологию и что необходимо делать для ее профилактики. Эксперты рассказали, как предотвратить рак желудка.

Военные предписывали прекратить движение самолетов на время ударов по базе США в Ираке, однако это требование не было выполнено. Система ПВО Ирана приняла украинский «Боинг» за крылатую ракету.

​​​​​​​По словам Борреля, регион не может позволить себе еще одну войну, он призвал каждую сторону к деэскалации и сдержанности. Главы МИД стран ЕС призвали Иран и США придерживаться «максимальной сдержанности».