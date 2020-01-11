Меган Маркл заключила контракт с Disney ради помощи слонам

Лондон, 11 января. Герцогиня Сассекская Меган Маркл заключила контракт с компанией Disney. Об этом сообщили британские СМИ.

По данным журналистов, супруга принца Гарри будет озвучивать персонажей. В обмен на закадровый дубляж киностудия перечислит средства благотворительной организации «Слоны без границ» (Elephants Without Borders).

«Организация занимается охраной дикой природы и помогает защитить животных от браконьерства», — уточнили СМИ.

Первую запись Маркл сделала за шесть недель до отъезда в Канаду.

Напомним, что этот благотворительный проект не первый для герцогини. В сентябре прошлого года супруга принца Гарри в сотрудничестве с брендами Marks&Spencer, Jigsaw, John Lewis&Partners и Misha Nonoo выпустила капсульную коллекцию одежды для женщин. Согласно условиям, при каждой покупке вторая такая же вещь направляется в благотворительную организацию Smart Works, патроном которой является герцогиня.

На этой неделе принц Гарри и его супруга объявили, что хотят сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи, а также добиться финансовой независимости от правящего дома Виндзоров. Герцог и герцогиня признались, что этому решению предшествовали долгие месяцы размышлений и дискуссий. По их словам, они планируют больше времени проводить за океаном — в Северной Америке.

Маркл уже вернулась в Канаду к сыну после короткого визита в Лондон. Принц Гарри временно остался на родине.