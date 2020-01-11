Заслуженный педагог России поддержал инициативу о новых отметках в аттестате

Москва, 11 января. Привычные оценки по музыке, ИЗО и физкультуре заменят отметки «зачет» и «незачет». Такое решение вполне справедливо и необходимо. Об этом заявил Заслуженный учитель России и доктор педагогических наук Евгений Ямбург.

Педагог читает, что вариативность современного образования позволяет отказываться от привычных отметок.

«Существуют профильные классы и классы предпрофильной подготовки, где старшеклассники уже определились со своей будущей судьбой и карьерой», — отметил Ямбург.

Он заявил, что старшеклассники занимаются тем, что им интересно. Большую часть времени они посвящают тому, что позволит им освоить выбранную специальность. Физическая культура и живопись важные дисциплины для любого человека, но оценки «зачет» и «незачет» в старших классах, это абсолютно нормально, передает телеканал «360».

«Но обращаю ваше внимание, что решать будет школа и это тоже правильно», — подчеркнул он.

Кроме того, он привел пример из своей педагогической практики и рассказал, что существуют специализированные художественно-графические классы, где обучаются дети, которые будут поступать в художественные училища и соответствующие вузы.

«Сам Бог велел поставить отметки. В этой ситуации это абсолютно нормальное, толерантное и своевременное решение», — заверил он.

Ямбург сделал вывод, что упразднение привычных отметок облегчит детям жизнь, а школьные будни будут насыщенными и менее формальными.

Ранее ФАН сообщал, что глава Минпросвещения России Ольга Васильева рассказала о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании, в том числе об отметках, которые в них появятся. Министр отметила, что некоторые школы давно ввели в практику «зачет» — «незачет», однако в аттестате все оценки так или иначе все равно сводятся к пятибалльной системе.