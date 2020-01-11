Землетрясение магнитудой 4,7 произошло недалеко от Стамбула

Анкара, 11 января. Землетрясение магнитудой 4,7 в Турции, согласно предварительным данным, не вызвало разрушений и не привело к гибели людей. Об этом сообщает государственное агентство по чрезвычайным ситуациям.

Ранее агентство заявило о землетрясении с эпицентром в 62 километрах к западу от Стамбула. Очаг залегал на глубине 16 километров в акватории Мраморного моря. Подземные толчки ощущались с 16.37 по московскому времени.

«После произошедшего землетрясения на данный момент не получено никаких сообщений о разрушениях и пострадавших», — говорится в сообщении ведомства.

Один из жителей Стамбула рассказал РИА Новости, что в центре города землетрясение не ощущалось.Толчки можно было почувствовать лишь на его западных окраинах.

По данным некоторых туристических агентств, 26 сентября 2019 года в том же месте произошло землетрясение магнитудой 5,8.