Мужа Боярской накормили червяками в ресторане

Москва, 11 января. Мужа известной актрисы Елизаветы Боярской Максима Матвеева во время похода в ресторан накормили червяками. На необычный гастрономический эксперимент он решился по настоянию своего старшего сына — Андрея.

Видео с поеданием столь неаппетитного блюда Матвеев выложил в своем Instagram, чем шокировал подписчиков. Впрочем, актер признался, что обед ему понравился.

«Шведский стол — отличная штука. Порой можно найти такие блюда... Вот, Андрюха нашел, подговорил @lizavetabo накормить ими меня. Спасибо, заботливые вы мои, иначе и не попробовал бы! Нуу вкусно было... Правда вкусно», — пишет он.

Мнения подписчиков о мужественном поступке Матвеева разделились. Некоторые похвалили его за смелость («Красавчик!», «Папа может, папа может все, что угодно. Вы молодец, Максим»), другие — содрогнулись от омерзения («О, неееет!», «Выплюнь!»), третьи решили, что их разыгрывают («Да это картошка, наверное»).

Как сообщают СМИ, супруги не часто проводят время вместе, однако в этот раз они решили сделать исключение и не стали брать работу на время новогодних каникул.

Отметим, что муж Боярской стал не единственным, кто попробовал червяков в ресторане. До него аналогичный опыт испытала на себе супруга футболиста «Урала» Мария Погребняк, правда, в отличие от Матвеева, экзотическое блюдо она себе не заказывала. Червяк оказался в салате «Цезарь», где ему явно было не место. Девушка отметила, что, хоть черви и представляют собой чистый белок, употреблять их в еду она не рискнет.