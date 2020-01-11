Гаспарян назвал предсказуемой реакцию «отпетого русофоба» Турчинова на трагедию «Боинга»

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов призвал наказать за сбитый украинский «Боинг» не только Иран, но и Россию, потому что авиалайнер якобы был сбит российской ракетой. Журналист, политолог, публицист и общественный деятель Армен Гаспарян считает, что к словам Турчинова скоро присоединятся прибалтийские и польские политики, за счет которых в мире традиционно раскачивается русофобская истерия.

На своей странице в Facebook Александр Турчинов написал, что трагедия «Международных авиалиний Украины», унесшая жизни 176 человек, не должна остаться без строгого наказания виновных. И к ним экс-секретарь СНБО причислил Россию, потому что «Боинг» над Тегераном, по его словам, «был уничтожен российской ракетой». Более того, Турчинов провел параллель с малайзийским самолетом, потерпевшим крушение под Донецком летом 2014 года.

«Украина должна немедленно требовать внеочередного заседания Совбеза ООН с целью обеспечения проведения объективного расследования этого ужасающего преступления и привлечения к ответственности не только руководства Ирана, но и их военного союзника — Российской Федерации, которая системно поддерживает терроризм и в нарушение международных санкций поставляла в Иран смертоносное оружие, готовила военных специалистов, и не исключено, что оказывала непосредственную помощь при подготовке ракетной атаки, которая состоялась 8 января», — заявил он.

«Другого от него и нельзя было ожидать, — прокомментировал выпад экс-секретаря СНБО Армен Гаспарян. — Турчинов относится к категории самых отпетых русофобов. И было понятно, что эта часть украинского истеблишмента, если их вообще можно так назвать, будет активнейшим образом поддерживать ту повестку, которую задали американские кураторы».

В беседе с Федеральным агентством новостей Гаспарян выразил уверенность, что с самого начала было задумано привязать трагедию украинского «Боинга» к катастрофе рейса MH17.

«Это часть большой политической игры, в которой очень скоро вообще забудут про Иран и основное внимание перенесут на Россию. А как иначе?» — сказал политолог.

Гаспарян полагает, что к призыву Турчинова не прислушаются, потому что его задача — поддерживать нужную информационную картину и не более того.

«Скоро аналогичные заявления прозвучат в Эстонии, Латвии и Литве, в Польше и, возможно, в Молдавии. И это не должно никого удивлять. Схема обкатана», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, Иран официально признал, что сбил украинский «Боинг» из-за «человеческой ошибки во время кризиса, вызванного авантюризмом США». По мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, эта трагедия стала еще одним аргументом для того, чтобы призвать «янки гоу хоум с Ближнего Востока».