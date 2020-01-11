Онколог Беляев заявил, что Павленко погубила самая коварная разновидность рака

Санкт-Петербург, 11 января. Главный внештатный онколог Северо-Западного федерального округа Алексей Беляев заявил, что у Андрея Павленко была самая коварная разновидность рака.

В большинстве случаев рак желудка протекает бессимптомно, добавил специалист. Он напомнил, что у Павленко рак диагностировали только на третьей стадии. При этом метастазы из желудка очень быстро распространяются на другие органы.

«Просто на протяжении его жизни в генах копились «ошибки», и в какой-то момент они достигли «критической массы», — пояснил медик, его комментарий приводят «Невские новости».

Беляев добавил, что при раке желудка человека можно спасти на первой-второй стадии болезни. На третьей стадии шансы уже снижаются.

Напомним, что онколог Андрей Павленко узнал о своей болезни в 2018 году. Он вел блог, в котором честно делился информацией о своем здоровье и методах лечения. Врач также основал благотворительный фонд Cancer Fund.

В одном из интервью после операции и успешного курса химиотерапии Павленко сказал, что на третьей стадии болезни выживаемость составляет 43-50%. Он надеялся, что справится с болезнью, но не смог.

1 января петербургский врач опубликовал в Интернете прощальное письмо, в котором заявил, что ему просто не повезло. Он попросил всех онкобольных не терять надежду и бороться до конца.

6 января Павленко похоронили на Киновеевском кладбище. Для многих Павленко был тем, кто верил в доброту и сострадание человека, кто видел в людях только лучшие качества. Его уход стал большим потрясением для россиян.