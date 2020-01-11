Украинский журналист Бутусов сообщил подробности крушения «Боинга» в Иране

Киев, 11 января. Эксперты государственной комиссии Украины по расследованию крушения самолета «Боинг-737» под Тегераном выяснили, что ракета взорвалась рядом с кабиной пилотов. Подробности трагедии сообщил главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

Журналист рассказал со ссылкой на источники в комиссии, что ракета попала в нижнюю переднюю часть фюзеляжа, после чего кабина вспыхнула изнутри. Следы пожара, по его словам, имеются на внутренней поверхности деталей.

«Мгновенно отключился транспондер самолета, который подает сигналы о полете. Мгновенно пропала связь», — цитирует Бутусова «Ридус».

По его словам, цельные фрагменты нижней передней части фюзеляжа найти пока не удалось. Вероятно, что именно туда пришлось попадание ракеты.

В субботу власти Ирана сообщили о том, что украинский лайнер был сбит 8 января в небе над Тегераном непреднамеренно, по ошибке. Как объяснил глава МИД Ирана Джавад Зариф, ВС страны находились в состоянии повышенной боевой готовности, поскольку ожидали после убийства генерала Касема Сулеймани очередной американской атаки. «Боинг» повернул к «чувствительному» военному центру Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), был ошибочно принят за «вражескую цель» и сбит.

Как уточнил политолог Владимир Шаповалов, на фоне конфликта с США средства ПРО Ирана работали на перехват любого аппарата, проводящего разведку. Незадолго до катастрофы в небе замечен был американский беспилотник MQ-9 Reaper, способный петлять на предельной высоте в заданном квадрате. Эксперт предположил, что оператор БПЛА мог целенаправленно прикрыть MQ-9 Reaper от иранских ракет траекторией украинского самолета.