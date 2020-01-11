В РПЦ считают православный храм хорошим местом для романтических знакомств

Москва, 11 января. Нет ничего страшного в том, чтобы заводить романтические знакомства на территории православных храмов России. Об этом сообщил митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия-24».

Священнослужитель отметил, что церковь не должна восприниматься исключительно как место, где можно отыскать свою вторую половинку. Однако ситуация, когда в святом месте зарождаются любовные чувства к другому человеку, является естественной, передает URA.RU.

Илларион заявил, что при возникновении светлого чувства, важно не растеряться. Стоит подойти к приглянувшейся особе и заговорить с ней. Он напомнил, что согласно известной поговорке — браки заключаются на небесах. Отличным поводом для знакомства будет предложение отправится с паломниками посмотреть монастырь или пустынь. Стоит объяснить, что одному вам будет некомфортно, а совместный поход куда приятнее.

Отмечается, что можно познакомиться с православной девушкой в библиотеке при храме.

Митрополит рассказал, что большинство людей, впоследствии скрепившие себя узами брака, познакомились именно в Доме Божьем, в том числе на церковной службе. Завязавшееся общение, постепенно перерастало в крепкий и счастливый союз двух православных прихожан, сообщает Национальная служба новостей.

Ранее ФАН сообщал, что новое решение Синода РПЦ позволило крестить детей под именами иностранных святых из поместных православных церквей. В случае, если человек решил пройти крещение во взрослом возрасте, он может выбрать себе любое крестильное имя.