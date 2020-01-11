Макрон и Зеленский договорились сотрудничестве в расшифровке самописцев «Боинга-737»

Киев, 11 января. Французские специалисты окажут помощь в расшифровке черных ящиков украинского «Боинга-737», который был сбит в небе над Тегераном. Об этом в субботу заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Главы государств договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке черных ящиков сбитого самолета. Макрон пообещал содействовать всестороннему расследованию катастрофы», — сообщает пресс-служба Зеленского.

Французский лидер также отметил, что Париж инициировал международное расследование авиакатастрофы в рамках «Международной организации гражданской авиации» (ИКАО). Президент Украины в свою очередь поблагодарил Макрона за слова сочувствия и оказанную поддержку, а также пригласил своего собеседника в Киев. Президент Франции принял данное приглашение.

Напомним, что 8 ноября украинский самолет «Боинг-737» потерпел крушение в небе над Тегераном. На его борту находились граждане Украины, Великобритании, Германии, Швеции, Канады, Ирана и Афганистана.

Ответственность за авиакатастрофу взяли на себя власти Ирана, которые заявили, что силы ПВО страны, которые были приведены в боевую готовность из-за провокаций США, допустили ошибку. По словам политолога Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, косвенным виновником являются Соединенные Штаты, которые незадолго до крушения самолета нанесли удар по аэропорту Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Если бы американские беспилотники не присутствовали в регионе, трагедии можно было бы избежать, уверен Брутер.