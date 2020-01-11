Талызина раскритиковала идею переснять «Гостью из будущего»

Москва, 11 января. Российская актриса Валентина Талызина, сыгравшая в фильме «Гостья из будущего», критически прокомментировала идею создателей «Притяжения» и «Вторжения» переснять советскую научно-фантастическую картину, отметив, что создание ремейков на некогда успешное кино говорит о скудности мысли.

Исполнительница роли старшей медсестры Марии Павловны инициативу продюсера «Вторжения» Михаила Врубеля не поддержала. Актриса напомнила, что ранее в российском кинематографе подобные попытки уже предпринимались.

Таким образом были пересняты, в частности, известные «Каникулы в Простоквашино» и «Карнавальная ночь». По мнению Талызиной, новые версии вряд ли могут конкурировать с советским оригиналом.

«Вот они сделали «Каникулы в Простоквашино» — где эти «Каникулы в Простоквашино»? Они сделали «Карнавальную ночь 2», это был, правда, еще Эльдар Александрович Рязанов, — где эта «Карнавальная ночь 2»? Что бы они ни сделали, где эти вторые картины? Вот и все. Тут я могу то же самое сказать. Почему-то свое создать не могут. А все делают эти ремейки», — возмутилась она в комментарии «Газете.ru».

Актриса посоветовала создателям отказаться от подобной инициативы и попробовать снять что-то новое, имеющее свою сюжетную линию. Талызина считает, что «Гостья из будущего» отражала свое время.

«[«Гостья из будущего» отражала] свое время, свои мысли, свое только пробуждающееся какое-то осознание. А это что? Сделайте свое. Почему своего не хватает? Почему хватаются за фильм, который шел с успехом? Мне кажется, что это скудность мысли сегодняшняя. Или недоверие продюсеров к сегодняшней теме», — предположила артистка.

Напомним, оригинальный пятисерийный советский фильм Павла Арсенова был впервые показан зрителям в 1985 году. Роль известной героини цикла Алисы Селезневой сыграла актриса Наталья Гусева, которой в феврале исполнится 48 лет.

Ранее российский продюсер Михаил Врубель заявил, что ремейк известной картины уже находится на стадии производства, сообщает телеканал «360». Он отметил, что современные возможности могут позволить совместить в фильме сочетание воспоминаний о старом кино и новых технологий.