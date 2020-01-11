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Сирия новости 11 января 19.30: ИГ* свободно действует в Аль-Бусейре в Дейр-эз-Зоре, SDF боятся народного гнева в Хасаке

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Курдский боевик

Сирия, 11 января. Террористы ИГ1 свободно действуют в «освобожденном» SDF**** городе Аль-Бусейра в Дейр-эз-Зоре. Курдские боевики опасаются новой волны народного недовольства в Хасаке. «Нусра»*** заявила о потерях САА в Латакии, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: задействуют авиацию в южных районах Идлиба.

«Тахрир аш-Шам»: заявила о потерях САА в северной части Латакии; подверглась ответным обстрелам САА на северо-западе Хамы.

«Исламское государство»1: патрулирует улицы города Аль-Бусейра в Дейр-эз-Зоре на мотоциклах; подозревается в минировании автомобиля у города Меркада на юге Хасаки.

Курдские вооруженные группировки: разместили дополнительные КПП в районе города Аш-Шаддади в южной части Хасаки.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Латакия

Карта военных действий — Латакия

Боевики антиправительственных группировок, в оккупации которых находятся северо-восточные окраины провинции, вновь спровоцировали возобновление боевых действий на линии соприкосновения сил с сирийскими войсками. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (ufuk_sy), джихадисты нанесли удары по военному лагерю армии Башара Асада в районе населенного пункта Ас-Сараф. По предварительной информации, есть погибшие среди сирийских солдат. Более подробные сведения в настоящий момент устанавливаются. Как известно, территорию на границе с Идлибом и Хамой занимают радикальные бандформирования исламистов, такие как «Джебхат ан-Нусра»1 и «Исламская партия Туркестана» (оба запрещены в РФ).

Провинция Дейр-эз-Зор

Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

Появились подробности о столкновениях, развернувшихся у одного из блокпостов «Демократических сил Сирии» (SDF) в районе города Ат-Тайяна в первой половине дня. Новостное агентство Al Nour сообщает о том, что курдские радикалы вступили в вооруженное противостояние с неизвестными, которые напали на КПП, в результате чего атака была отбита.

Между тем вновь поступили свидетельства того, что город Аль-Бусейра фактически оккупирован террористами «Исламского государства». По данным того же интернет-портала, боевики на мотоциклах патрулируют улицы населенного пункта, скандируя лозунги в поддержку террористической группировки. Напомним, прежде также поступали сообщения о том, что джихадисты незаконно облагают местных жителей исламским налогом на имущество под названием «закат», угрожая расправой тем, кто откажется от его уплаты. Напомним, формально населенный пункт контролируется силами SDF.

Провинция Идлиб

Карта военных действий — Идлиб

В южных районах провинции продолжают работу ВВС Сирии. Согласно информации новостного портала Baladi-News, вертолеты ВВС САР наносят удары по оборонительным сооружениям боевиков «Джебхат ан-Нусры» и подконтрольных ей группировок неподалеку от города Маарет ан-Нуман. Twitter-канал (smartnewsagency) также сообщает о боевых вылетах в районе населенного пункта Кафр-Батых.

В то же время на территории соседней Хамы наблюдаются взаимные обстрелы между Сирийской арабской армией (САА) и исламистами вооруженной оппозиции. Информационный портал Step News Agency сообщает о том, что артиллерия САА наносит удары по военным объектам радикалов «Тахрир аш-Шам» недалеко от турецкого наблюдательного пункта в районе Шир-Магар.

Провинция Хасака

Карта военных действий — Хасака

Информационное агентство Al Nour сообщает об очередном взрыве, прогремевшем в зоне оккупации курдских боевиков. Отмечается, что детонировала бомба, заложенная на обочине дороги в районе города Меркада на юге провинции. В результате инцидента был ранен один из членов «демократической армии». В минировании транспортного средства подозреваются подпольные ячейки «Исламского государства».

Между тем стало известно о том, что курдские радикалы установили несколько дополнительных контрольно-пропускных пунктов, а также провели патрулирование территории в районе Аш-Шаддади. Отмечается, что поводом для этого послужили опасения по поводу возможного начала протестных акций. Напомним, несколько часов назад боевики SDF провели в Хасаке серию арестов с целью пополнения своих рядов. Подобные методы не раз приводили к возникновению народных волнений.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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