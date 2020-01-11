Сирия новости 11 января 19.30: ИГ* свободно действует в Аль-Бусейре в Дейр-эз-Зоре, SDF боятся народного гнева в Хасаке

Сирия, 11 января. Террористы ИГ1 свободно действуют в «освобожденном» SDF**** городе Аль-Бусейра в Дейр-эз-Зоре. Курдские боевики опасаются новой волны народного недовольства в Хасаке. «Нусра»*** заявила о потерях САА в Латакии, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: задействуют авиацию в южных районах Идлиба.

«Тахрир аш-Шам»: заявила о потерях САА в северной части Латакии; подверглась ответным обстрелам САА на северо-западе Хамы.

«Исламское государство»1: патрулирует улицы города Аль-Бусейра в Дейр-эз-Зоре на мотоциклах; подозревается в минировании автомобиля у города Меркада на юге Хасаки.

Курдские вооруженные группировки: разместили дополнительные КПП в районе города Аш-Шаддади в южной части Хасаки.

Провинция Латакия

Боевики антиправительственных группировок, в оккупации которых находятся северо-восточные окраины провинции, вновь спровоцировали возобновление боевых действий на линии соприкосновения сил с сирийскими войсками. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (ufuk_sy), джихадисты нанесли удары по военному лагерю армии Башара Асада в районе населенного пункта Ас-Сараф. По предварительной информации, есть погибшие среди сирийских солдат. Более подробные сведения в настоящий момент устанавливаются. Как известно, территорию на границе с Идлибом и Хамой занимают радикальные бандформирования исламистов, такие как «Джебхат ан-Нусра»1 и «Исламская партия Туркестана» (оба запрещены в РФ).

Провинция Дейр-эз-Зор

Появились подробности о столкновениях, развернувшихся у одного из блокпостов «Демократических сил Сирии» (SDF) в районе города Ат-Тайяна в первой половине дня. Новостное агентство Al Nour сообщает о том, что курдские радикалы вступили в вооруженное противостояние с неизвестными, которые напали на КПП, в результате чего атака была отбита.

Между тем вновь поступили свидетельства того, что город Аль-Бусейра фактически оккупирован террористами «Исламского государства». По данным того же интернет-портала, боевики на мотоциклах патрулируют улицы населенного пункта, скандируя лозунги в поддержку террористической группировки. Напомним, прежде также поступали сообщения о том, что джихадисты незаконно облагают местных жителей исламским налогом на имущество под названием «закат», угрожая расправой тем, кто откажется от его уплаты. Напомним, формально населенный пункт контролируется силами SDF.

Провинция Идлиб

В южных районах провинции продолжают работу ВВС Сирии. Согласно информации новостного портала Baladi-News, вертолеты ВВС САР наносят удары по оборонительным сооружениям боевиков «Джебхат ан-Нусры» и подконтрольных ей группировок неподалеку от города Маарет ан-Нуман. Twitter-канал (smartnewsagency) также сообщает о боевых вылетах в районе населенного пункта Кафр-Батых.

В то же время на территории соседней Хамы наблюдаются взаимные обстрелы между Сирийской арабской армией (САА) и исламистами вооруженной оппозиции. Информационный портал Step News Agency сообщает о том, что артиллерия САА наносит удары по военным объектам радикалов «Тахрир аш-Шам» недалеко от турецкого наблюдательного пункта в районе Шир-Магар.

Провинция Хасака

Информационное агентство Al Nour сообщает об очередном взрыве, прогремевшем в зоне оккупации курдских боевиков. Отмечается, что детонировала бомба, заложенная на обочине дороги в районе города Меркада на юге провинции. В результате инцидента был ранен один из членов «демократической армии». В минировании транспортного средства подозреваются подпольные ячейки «Исламского государства».

Между тем стало известно о том, что курдские радикалы установили несколько дополнительных контрольно-пропускных пунктов, а также провели патрулирование территории в районе Аш-Шаддади. Отмечается, что поводом для этого послужили опасения по поводу возможного начала протестных акций. Напомним, несколько часов назад боевики SDF провели в Хасаке серию арестов с целью пополнения своих рядов. Подобные методы не раз приводили к возникновению народных волнений.

1 Организация запрещена на территории РФ.