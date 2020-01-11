Поклонская считает, что США должны разделить с Ираном ответственность за крушение «Боинга»

Москва, 11 января. США, развязавшие конфликт на Ближнем Востоке, должны разделить с Ираном ответственность за катастрофу самолета «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины», считает депутат Госдумы Наталья Поклонская.

По ее мнению, Ирану следует принести Украине официальные извинения и выплатить компенсации семьям погибших. Разделить ответственность за произошедшее должен с Тегераном Вашингтон, убивший иранского генерала Касема Сулеймани и таким образом накаливший обстановку в регионе, считает депутат.

«Желание влиять на весь мир и менять режимы обходится в тысячи загубленных невинных жизней», — осудила она поведение США.

Поклонскую возмутила «халатная расслабленность» украинской авиакомпании, которая не отменила рейс, зная о ракетных обстрелах. Иран нанес удар по американским военным базам в Ираке в ответ на убийство Сулеймани.

«Если вы видите, что идут ракетные удары, почему рискуете людьми и разрешаете вылет самолета из аэропорта?!» — цитирует депутата «Царьград».

Трагедия самолета МАУ произошла утром 8 января, погибли 176 человек — девять членов экипажа и 167 пассажиров. Власти Ирана сообщили, что к катастрофе привела «человеческая ошибка», допущенная в кризисный период из-за «авантюризма» США. Глава МИД Ирана Джавад Зариф объяснил, что ПВО страны на фоне недружественных действий Вашингтона были приведены в состояние повышенной боевой готовности и приняли лайнер за «вражескую цель». Министр принес свои искренние извинения и соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.

Многие политики и эксперты, проанализировав ситуацию, пришли к выводу, что вина за гибель людей лежит на США, которые спровоцировали Иран на удар. Политолог Владимир Шаповалов не исключил, что Вашингтон мог подставить Тегеран, направив в небо над ним американский беспилотник MQ-9 Reaper.