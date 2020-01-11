СМИ сообщили о переброске протурецких боевиков из Сирии в Ливию

Анкара, 11 января. Боевики из поддерживаемых Турцией сирийских группировок направились в Ливию. Об этом сообщает турецкий филиал «Би-Би-Си» со ссылкой на источники среди сирийской оппозиции.

Численность отправившихся в Ливию бойцов оценивается в пределах 1-1,5 тыс. человек. В частности, речь идет о членах протурецкой дивизии «Султан Мурад», которая воюет против правительственной армии Сирии. Еще 500 боевиков ожидают развертывания в ближайшее время.

По информации расположенной в Лондоне «Сирийской обсерватории по правам человека», по состоянию на 5 января в Ливию направлено около 1 тыс. наемников, не считая тех 1,7 тыс., которые в настоящее время проходят подготовку в Турции.

«Би-Би-Си» сообщает, что сирийские боевики направляются в Ливию по собственному желанию, и Турция якобы не контролирует этот процесс. В то же время сотрудник Института исследований внешней политики Элизабет Цуркова утверждает, ссылаясь на источник в сирийских группировках, что Турция пообещала им гражданство, если они будут воевать в Ливии не менее 6 месяцев.

Ситуация в Ливии остается нестабильной с 2011 года, когда повстанцы при поддержке США свергли ливийского лидера Муаммара Каддафи. В настоящее время в Триполи заседает подконтрольное западным странам Правительство национального согласия Ливии, которое напрямую связано с «Исламским государством»1, «Аль-Каидой»1 (обе запрещены в РФ) и другими террористическими группировками.

Ливийская национальная армия под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара весной объявила о начале нового этапа антитеррористической операции с целью освободить Триполи от боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.