Донбасс, 11 января. Националисты привлекут личный состав ВСУ для участия в своих маршах. Общественники в зоне силовой операции вербуют военнослужащих украинской армии для участия в ливийском конфликте. «Защитники» Украины «кошмарят» местных жителей подконтрольного Киеву Донбасса. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Прошлые сутки отмечены активизацией боевых действий со стороны киевских силовиков, в результате которых ранен мирный житель в Луганской Народной Республике. Территория Донецкой Народной Республики подверглась обстрелам пять раз, соседей обстреляли два раза. Огонь велся из тяжелой 122-мм артиллерии, боевых машин пехоты, гранатометов, стрелкового вооружения.

В зону обстрелов вошли населенные пункты: Сокольники и Кировск в ЛНР, Зайцево, Горловка, Донецк, Старомихайловка и Коминтерново в ДНР. Наибольшим разрушениям подвергся город Кировск, где применялась тяжелая артиллерия. Пенсионер 1961 г. р. получил минно-взрывные травмы обеих ног, повреждены три домостроения, газовый трубопровод и электрическая подстанция.

Солдаты ВСУ будут участвовать в националистической акции

Спикер Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин во время еженедельного отчета о ситуации в республике рассказал, что, по имеющейся информации, в Минобороны Украины обратились лидеры праворадикальных организаций «Правый сектор»1 (запрещена в России. — Прим. ФАН), «Национальный корпус» и «Свобода». Националисты требуют предоставить группы военнослужащих ВСУ для участия в митингах на День соборности, который состоится 22 января.

В городах Украины запланирована акция «Цепь единения», которая должна закрепить в сознании местного населения исключительность национальной принадлежности и восславить воинов ОУН-УПА1 (запрещена в России. — Прим. ФАН). У министра обороны также просят разрешения на проведение праздничных мероприятий в зоне силовой операции в Донбассе. Предварительное согласие получено. В части украинской армии будут направлены телевизионные корреспонденты, которым поручено снять видеосюжеты о том, как прошел праздник на линии фронта. В связи с этим командирам подразделений поручено вести беседы с личным составом, которые призваны исключить подачу бойцами несогласованных интервью.

Волонтеры вербуют украинских солдат для службы в ливийской армии

По информации источников оборонного ведомства ЛНР, в зоне Операции объединенных сил отмечена деятельность волонтеров, направленная на вербовку военнослужащих для участия в ливийском конфликте.

Волонтеры действуют по заданию частных военных компаний, формирующих группы людей, которые имеют опыт участия в боевых действиях, для отправки в Ливию. Украинских солдат завлекают хорошим материальным вознаграждением, что может многих подтолкнуть к разрыву контракта с ВСУ.

В период праздников силовики Украины совершили 120 преступлений в зоне ООС

Военная полиция Украины за рождественские праздники выявила около 120 преступлений, совершенных военнослужащими ВСУ в зоне ООС против местного населения. В половине случаев применялось огнестрельное оружие.

По информации источника в полиции Луганской области, за январь зарегистрировано семь грабежей, 11 разбоев, восемь угонов транспорта, одно групповое изнасилование, 45 фактов нанесения телесных повреждений и другие незаконные действия. Народная милиция ЛНР также отметила, что в рядах украинской армии растет количество дезертирства с оружием в руках.

1 Организация запрещена на территории РФ.