Чавушоглу заявил, что Франция пытается саботировать инициативу РФ и Турции по Ливии

Анкара, 11 января. Париж пытается саботировать предложение Москвы и Анкары о прекращении боевых действий в Ливии, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Франция пытается саботировать любую инициативу, к которой она сама не имеет отношения. Она постоянно поддерживает незаконные формирования, в том числе оказывая военную поддержку и являясь таким образом причиной продолжения хаоса в Ливии», — заявил дипломат.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 8 января провели встречу в Стамбуле, по итогам которой выпустили совместное заявление. Лидеры констатировали, что стабильность в Ливии будет достигнута только в случае инклюзивного диалога между сторонами, который должен вестись под эгидой ООН на основе соглашения 2015 года. Главы государств призвали все стороны конфликта прекратить боевые действия в ночь на 12 января.

Инициативу Москвы и Анкары приветствовала Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара, которая с 2014 года ведет в стране контртеррористическую операцию «Аль-Карама». Войска уже освободили большую часть Ливии от вооруженных бандформирований. Весной этого года они преступили к новому этапу — освобождению Триполи от так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, которое, как и его главу Файеза Сарраджа, неоднократно уличали в связях с террористами ИГ1, «Аль-Каиды»1 и «Братьев-мусульман» (запрещены в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.