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Соратник Порошенко заявил, что султан Омана своей смертью «разоблачил ложь Зеленского»

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Соратник Порошенко заявил, что султан Омана своей смертью «разоблачил ложь Зеленского»Киев, 11 января. Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид своей смертью разоблачил ложь президента Украины Владимира Зеленского, который заявлял, что находился на Аравийском полуострове с целью переговоров на высшем уровне. Об этом заявил депутат от партии «Европейская солидарность» Николай Величкович.

На своей станице в Facebook парламентарий написал, что глава государства должен признаться в реальной цели визита в Оман. Величкович уверен, что монарх «невольно» вывел украинского лидера на чистую воду, и на самом деле Зеленский пребывал в стране на тайном отдыхе.

«Своей смертью султан Омана невольно разоблачил ложь Зеленского о визите в эту страну, которой тот прикрывал свой тайный отдых», – заявил он.

По словам парламентария, в Маскате даже теоретически не могли планировать визиты иностранных лидеров, когда монарх находился при смерти, поскольку он давно болел.

Соратник Порошенко напомнил новому главе Украины, что «у лжи короткие ноги», и призвал сделать чистосердечное признание о визите и извиниться.

«Зе [Зеленский] должен извиниться за ложь и признать, что отдыхал», — резюмировал депутат.

Ранее украинские СМИ сообщали, что 5 января Зеленский с семьей отправился на отдых на побережье Оманского залива. Позднее пресс-служба украинского лидера заявила, что глава государства с родными улетел в Оман за свой счет. Ожидалось, что во время семейной поездки в стране у него также состоится ряд встреч.

Однако 8 января президент украины был вынужден прервать визит в Оман из-за авиакатастрофы с украинским «Боингом» и вернуться в Киев.

О смерти султана Омана стало известно 11 января. Монарх ушел из жизни в возрасте 79 лет после продолжительной болезни.

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Источник: Facebook
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