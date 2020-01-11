Эрвин показала страстный поцелуй с Цекало на отдыхе в США

Лос-Анджелес, 11 января. Супруга продюсера Александра Цекало художница Дарина Эрвин опубликовала в Instagram ролик, на котором пара страстно целуется.

Новогодние каникулы Цекало и Эрвин проводят в США. Они посвящают друг другу все свободное время. Бывший муж Лолиты Милявской говорит, что его новая избранница вдохновляет на подвиги.

В соцсетях Эрвин часто делится фотографиями с Цекало и подписывает их цитатами известных людей о любви. Все это говорит о том, что у продюсера и художницы еще не закончился «конфетно-букетный» период отношений.

Видно, что 58-летний мужчина счастлив со своей 29-летней супругой. Дарина Эрвин — уроженка Казахстана, которая последние годы живет в США.

Она снималась в сериале «Идеальное убийство» и в комедии «Кое-что на день рождения». Но больше всего Эрвин известна как художница. Она часто рисует обнаженных натурщиков в черно-белой технике.

Ранее стало известно, что Эрвин подарила Цекало на католическое Рождество картину с изображением женщины и книгу с их романтической перепиской. Продюсер был тронут такими удивительными подарками.

Однако в чувства художницы к Цекало поверили не все. Российский блогер Елена Миро утверждает, что Эрвин вышла замуж за продюсера исключительно из финансовых соображений. И при этом она умело притворяется, что любит Цекало.

Миро раскритиковала продюсера, добавив, что он играет «новой куклой» и смотрит на нее как «зачарованный мальчишка».