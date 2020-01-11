В ЛНР заявили о возможных провокациях со стороны ВСУ перед заседанием в Минске

Луганск, 11 января. Вооруженные силы Украины могут пойти на провокации в Донбассе в канун заседания контактной группы в Минске. Об этом заявил офицер пресс-службы управления оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

Представители Народной милиции республики располагают данными о том, что по указанию командующего операцией Объединенных сил, на территории Донбасса с 10 января работают представители украинских СМИ. Основной задачей украинских журналистов является подготовка материалов с обвинениями подразделений республики в нарушении режима прекращения огня.

По словам Филипоненко, перед украинскими военными поставлена задача спровоцировать Народную милицию на ответный огонь для постановочного материала. Зафиксированные кадры украинская сторона планирует продемонстрировать на заседании контактной группы в Минске, передает РИА Новости.

Напомним, что контактная группа должна провести заседание в белорусской столице 16 января.

Ранее ФАН сообщал, что диверсионно-разведывательная группа под командованием полковника Вооруженных сил Украины Ильченко орудует в зоне Операции объединенных сил. Целью диверсантов является подготовка и реализация провокаций и террористического акта в зоне силовой операции.