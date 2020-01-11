Навальный не хочет признавать ФБК иноагентом, чтобы не потерять сторонников

Москва, 11 января. Скандально известный блогер Алексей Навальный отказывается признавать созданный им «Фонд борьбы с коррупцией» иностранными агентом и готов платить огромные штрафы, лишь бы не потерять западное финансирование. Такое мнение высказал адвокат Тимур Баязитов, который выступает помощником депутата Госдумы РФ Константина Слыщенко.

По его словам, ФБК получает средства из-за рубежа для ведения подрывной деятельности в России — часто незаконной. Признание организации иностранным агентом может отпугнуть западных спонсоров. Кроме того, это отпугнет многих сторонников Навального, поскольку раскроет истинные цели фонда.

«Блогер хочет исключить свой фонд из реестра иноагентов и показать своим пользователям, что это якобы не получает иностранных денег. Но это явно не так. Я не вижу, чтобы господин Навальный являлся миллионером. Не сложно догадаться, что эти средства приходят от наших «зарубежных партнеров», — пояснил Баязитов порталу iReactor.

Напомним, что в октябре прошлого года Минюст РФ внес ФБК в список иноагентов, поскольку организация ведет политическую деятельность в России, получая при этом финансирование из-за рубежа. Олигарх Евгений Чичваркин, проживающий в Британии, ради «спасения» ФБК открыл британское отделение фонда в Лондоне для сбора пожертвования от тех, кто не может напрямую перевести проекту Навального деньги.

Тем не менее Навальный отказывается регистрировать свой фонд в качестве иноагента, что грозит ему крупными штрафами в размере от 300 до 500 тыс. рублей.