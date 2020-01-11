Обращение ФАН поспособствовало привлечению иноагента ФБК к ответственности Минюстом

Обращение Федерального агентства новостей в Роскомнадзор и Минюст по факту нарушения «Фондом борьбы с коррупцией» (ФБК, иноагент) законодательства об иностранных агентах могло повлиять на намерение министерства юстиции привлечь фонд к административной ответственности по статье 19.34 КоАП РФ.

В начале декабря 2019 года ФАН направил в Роскомнадзор и Минюст письменное обращение по факту нарушения ФБК российского законодательства. Редакция актуализировала проблему неисполнения фондом правовых норм об иностранных агентах, а также отметила отказ руководства НКО маркировать связанные с ФБК медиаресурсы (тот же «Навальный Live») пометкой «иноагент», равно как и выпускаемые в Сети материалы.

Директор ФБК Иван Жданов 10 января сообщил в своем аккаунте Twitter, что Минюст РФ официально пригласил его для оформления двух протоколов по закону об иностранных агентах, вменяя фонду состав правонарушения, предусмотренный статьей 19.34 КоАП РФ.

Информационное агентство «Интерфакс» подтвердило, что Минюст намерен привлечь ФБК к административной ответственности, получив от министерства ответ на свой вопрос. В документе журналистам объяснили, что НКО отказывается регистрировать себя в качестве иноагента, а потому ведущаяся фондом деятельность не в полной мере соответствует законам РФ. Поэтому принято решение вменить состав 19.34 КоАП РФ.

Учитывая направленные ранее обращения и реакцию Минюста, редакция ФАН считает себя сопричастной к процессу привлечения ФБК к ответственности за нарушения законодательства. Есть основания полагать, что фонд будет оштрафован также за распространение материалов в Сети без маркировки об их принадлежности иноагенту. Ответственность за такое правонарушение также предусмотрена статьей 19.34 КоАП РФ.

Напомним, 9 октября 2019 года Минюст включил ФБК в реестр НКО — иностранных агентов. В ходе проверки организации ГУ Минюста по Москве выявило денежные транзакции, поступившие в ФБК из других государств.