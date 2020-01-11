Зеленский и Роухани обсудили крушение «Боинга» в Иране

Тегеран, 11 января. Президент Ирана Хасан Роухани по телефону обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским ситуацию вокруг самолета «Боинг-737», который был сбит Тегераном по ошибке.

Обстоятельства крушения лайнера «Международных авиалиний Украины» стали главной темой разговора лидеров двух стран. Прочие детали беседы не приводятся.

Зеленский ранее заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины и наказания виновных за сбитый под Тегераном «Боинг-737». Киев настаивает на предоставлении официальных заявлений, выплате компенсаций и возвращении тел погибших. Президент Украины выразил надежду, что дальнейшее расследование будет проходить без искусственных задержек и препятствий.

В субботу глава МИД Ирана Джавад Зариф объяснил, что самолет «непреднамеренно» был сбит иранской ракетой. «Человеческая ошибка», по его словам, произошла на фоне «авантюризма» США, из-за которого ВС Ирана пришлось перевести в состояние повышенной готовности.

Украинский самолет 8 января пролетал вблизи военного объекта Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), был принят за «вражескую цель» и по ошибке сбит. Власти Ирана принесли свои извинения семьям 176 погибших в катастрофе и пообещали привлечь к ответственности виновных. КСИР взял на себя ответственность за трагедию.

Зампредседателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин подчеркнул, что на удар Иран спровоцировали США своими недружественными действиями на Ближнем Востоке.