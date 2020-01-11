ФБК Навального коллекционирует штрафы за нарушение закона об иноагентах

Москва, 11 января. Так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) может повторить судьбу «Мемориала» (признан иноагентом) и заработать многомиллионные штрафы, если не разместит на всех дочерних сайтах специальную маркировку.

Директор ФБК Иван Жданов пожаловался в Twitter, что получил два уведомления от Министерства юстиции России с требованием до конца января явиться в ГУ Минюста по Москве, чтобы составить два протокола об административном нарушении по статье КоАП РФ «Осуществление деятельности НКО, выполняющей функции иноагента». По словам менеджера, ФБК грозят штрафы до 500 тысяч рублей.

Не исключено, что основанный скандальным блогером Алексеем Навальным фонд может, как и «Мемориал», копить штрафы. На сегодняшний день псевдоправозащитную организацию оштрафовали 22 раза за нарушение закона об иностранных агентах. Дело в том, что «Мемориал» не указывает на принадлежащих ему ресурсах, например, в группе в «ВКонтакте» «1968. Год прав человека», их как иноагентов.

Организация может попасться еще на шесть штрафов. Соответствующие иски от Роскомнадзора об отсутствии маркировки суд рассмотрит уже в скором времени. Пока в коллекции «Мемориала» штрафов на сумму 4,5 млн рублей.

Несмотря на то, что «Мемориал» признан иноагентом еще с 2014 года, организация на протяжении уже нескольких лет отказывается выполнять законные требования и своевременно размещать на ресурсах упоминание об особом статусе, за что и получает штрафы.

ФБК получил «гордое звание» иностранного агента в октябре прошлого года. Сотрудники Минюста нашли в деятельности организации признаки НКО, выполняющей функции иноагента. Олигарх Евгений Чичваркин, проживающий в Британии, ради «спасения» ФБК открыл британское отделение фонда в Лондоне для сбора пожертвования от тех, кто не может напрямую перевести проекту Навального деньги.

ФБК выполнил требования лишь частично. Например, маркировки не было у «РосЯмы» и «Рос ЖКХ», но за новогодние праздники сотрудники организации подсуетились и поставили знак иноагента. При этом YouTube-канал «Навальный Live», который принадлежит псевдооппозиционеру, до сих пор не обновил свой статус. Это чревато новым штрафом для ФБК.

О финансовых проблемах ФБК свидетельствует «мольба» сотрудника учреждения Владимира Милова, который в последние недели просит подписчиков помочь рублем. Мол, тяжелое финансовое состояние вызвано тем, что ФБК приходится уплачивать штрафы за беспорядки, которые оппозиционеры устроили в Москве в июле-сентябре.

«ФБК может пойти по пути «Мемориала» и собрать внушительную сумму штрафов, однако не сможет ее выплатить из-за отсутствия должного финансирования», — пишет «Политика сегодня».

Примечательно, что после просьб Милова фонду удалось собрать полтора миллиона рублей, при этом неизвестно, откуда «компания» Навального взяла еще 3,2 млн рублей для полного погашения штрафа (4,7 млн рублей). В связи с тем, что сотрудники ФБК перестали открыто предоставлять реквизиты для перечисления денег и делают это только после запроса в социальных сетях, можно допустить, что недостающая часть денег могла быть получена от теневых кредиторов.