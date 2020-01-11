Политолог Брутер назвал Вашингтон косвенным виновником трагедии в Тегеране

Москва, 11 января. Крушение «Боинг-737» в Иране стало следствием американской провокации, уверен политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, сегодня популярный в XX веке лозунг «Янки, гоу хоум» вновь становится актуальным.

«К сожалению, такие эпизоды на войне случаются, поэтому перед нами прямое следствие американо-иранской эскалации, причем на сегодня не ясно, почему средства ПВО Ирана допустили столь страшную ошибку», — пояснил Брутер «Экономике сегодня».

Эксперт обратил внимание на то, что этой ситуации вообще бы не возникло, если бы не военная напряженность и присутствие американских беспилотников в иранском небе. Кроме того, в момент трагедии США сразу же уведомили Канаду о ситуации. Это свидетельствует о том, что американцы тщательно следили за воздушным пространством Ирана с помощью спутников и дронов.

Сотрудник Международного института гуманитарно-политических исследований выразил уверенность, что Соединенные Штаты используют крушение самолета как повод для усиления давления на Иран. Он также посоветовал не спешить с выводами, несмотря на признание Ирана, а дождаться официальных итогов расследования.

Напомним, что утром 8 ноября украинский самолет «Боинг-737» потерпел крушение в небе над Тегераном. Лайнер разбился через 3 минуты после вылета из иранской столицы. На его борту находились граждане Украины, Великобритании, Германии, Швеции, Канады, Ирана и Афганистана.

11 января власти Ирана сообщили, что к трагедии привела «человеческая ошибка», допущенная в кризисный период из-за «авантюризма» США. Глава МИД Ирана Джавад Зариф объяснил, что сбили самолет, пролетавший вблизи военного объекта КСИР, средства ПВО Ирана, которые были приведены в состояние повышенной боевой готовности и ожидали удара от США.