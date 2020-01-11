Хаменеи призвал ВС Ирана выяснить причины ошибок и халатности в трагедии с «Боингом»

Тегеран, 11 января. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал вооруженные силы страны выяснить причины вероятных ошибок и халатности, которые привели к крушению украинского «Боинга», и призвал сделать все необходимое, чтобы не допустить подобных катастроф в будущем. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания Pars Today.

СМИ опубликовало полную версию послания иранского духовного деятеля в связи авиакатастрофой.

Хаменеи выразил глубокое сострадание и искренние соболезнования близким и родным жертв трагедии. Он отметил, что после обнародования результатов расследования, проведенного Генштабом иранских ВС, горе, вызванное гибелью людей, стало для него еще сильнее.

Хаменеи также указал, что ВС Ирана должны выяснить причины возможных ошибок и халатности, которые привели к трагическому инциденту, и потребовал от руководства страны и чиновников принятия всех соответствующих мер для предотвращения подобных катастроф в будущем.

«Настойчиво подчеркиваю, чтобы Вооруженные силы выяснили причины возможных ошибок и халатности в этом печальном инциденте. Я требую от руководства и чиновников, непосредственно задействованных в этих вопросах, проявить требуемую внимательность и принять необходимые меры, чтобы впредь подобная трагедия не повторялась», — говорится в послании.

Ранее верховный лидер Ирана распорядился обнародовать результаты расследования авиакатастрофы «Боинга».

В субботу, 11 января, ВС Ирана объявили о том, что украинский лайнер был сбит по ошибке. 8 января пассажирский самолет был замечен рядом с важным военным объектом Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и принят за вражеский объект. В результате гражданский борт, на котором находились девять членов экипажа и 167 пассажиров, рухнул. Выживших нет.

Президент Ирана Хасан Роухани назвал случившуюся ошибку «непростительной». Он выразил глубокие сожаления в связи с инцидентом и пообещал довести расследование авиакатастрофы до конца и привлечь виновных к ответственности.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф на своей странице в Twitter написал, что к катастрофе привела человеческая ошибка, спровоцированная авантюризмом США в период кризиса. Депутат Госдумы РФ Юрий Швыткин придерживается аналогичной позиции. По его мнению, на удар Иран спровоцировал Вашингтон.

Отношения между Тегераном и Вашингтоном обострились в начале января. Американские военные по приказу президента США убили иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде, в ответ Иран нанес удар по авиабазам Штатов в Ираке.