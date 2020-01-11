Екатерина Андреева показала роскошную фигуру на отдыхе в Альпах

Женева, 11 января. Известная российская телеведущая Екатерина Андреева опубликовала в Instagram фото с горнолыжного курорта. Она восхитила поклонников роскошной фигурой.
Ведущая программы «Время» на новогодних праздниках находится на одном из курортов Швейцарии. На снимке она сидит у бассейна в облегающем купальнике с открытой спиной.
Перед ней открывается потрясающий вид на заснеженные Альпы.
«Если я хочу обновиться — я ныряю в минеральную воду с головой. И сижу на морозце на теплом кафеле. И смотрю на горы, которые смотрят на нас дольше, чем мы можем себе это представить, — написала Андреева, ее слова цитирует «Газета Кемерова».
Она добавила, что эти горы помнят все: и русского полководца Александра Суворова, который поил своих солдат «ледяным молоком», и других великих людей, осуществивших переход через Альпы.
Екатерине Андреевой 58 лет, и поклонники недоумевают — как ей удается так прекрасно выглядеть. Они считают, что у нее есть какой-то особенный секрет красоты.
«Симпатичная девушка, смотритесь совсем юной, как будто вам 17 лет», — написал один из пользователей.
«Нимфа, наяда, настоящая русская русалка перед погружением в воду», — заметила подписчица.
«Двойная красота: и природа, и девушка», — прокомментировал фото третий пользователь.
Ранее фигуру в купальнике показала российская эстрадная певица Нюша. Она находится вместе с мужем и дочкой на отдыхе на Бали. Фанаты восхитились ее натуральной красотой без макияжа.