Екатерина Андреева показала роскошную фигуру на отдыхе в Альпах

Женева, 11 января. Известная российская телеведущая Екатерина Андреева опубликовала в Instagram фото с горнолыжного курорта. Она восхитила поклонников роскошной фигурой.

Ведущая программы «Время» на новогодних праздниках находится на одном из курортов Швейцарии. На снимке она сидит у бассейна в облегающем купальнике с открытой спиной.

Перед ней открывается потрясающий вид на заснеженные Альпы.

«Если я хочу обновиться — я ныряю в минеральную воду с головой. И сижу на морозце на теплом кафеле. И смотрю на горы, которые смотрят на нас дольше, чем мы можем себе это представить, — написала Андреева, ее слова цитирует «Газета Кемерова».

Она добавила, что эти горы помнят все: и русского полководца Александра Суворова, который поил своих солдат «ледяным молоком», и других великих людей, осуществивших переход через Альпы.

Екатерине Андреевой 58 лет, и поклонники недоумевают — как ей удается так прекрасно выглядеть. Они считают, что у нее есть какой-то особенный секрет красоты.

«Симпатичная девушка, смотритесь совсем юной, как будто вам 17 лет», — написал один из пользователей. «Нимфа, наяда, настоящая русская русалка перед погружением в воду», — заметила подписчица. «Двойная красота: и природа, и девушка», — прокомментировал фото третий пользователь.

Ранее фигуру в купальнике показала российская эстрадная певица Нюша. Она находится вместе с мужем и дочкой на отдыхе на Бали. Фанаты восхитились ее натуральной красотой без макияжа.