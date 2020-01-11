Система ПВО Ирана приняла украинский «Боинг» за крылатую ракету

Тегеран, 11 января. Система ПВО Ирана приняла самолет «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» за крылатую ракету, заявил командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.

По его словам, иранские военные предписывали прекратить движение воздушных судов на время ударов по базе США в Ираке, однако это требование украинским лайнером не было выполнено.

Хаджизаде уточнил, что самолет появился в небе на расстоянии 19 километров. В тот момент у оператора системы ПВО прервалась связь с командованием, поэтому решение о пуске ракеты по неизвестной ему тогда цели пришлось принимать самостоятельно. Отводилось на такой важный шаг 10 секунд.

«Он сделал плохой выбор», — констатировал Хаджизаде.

Самолет МАУ был сбит ракетой 8 января в 5.44 по московскому времени. Лайнер с девятью членами экипажа и 167 пассажирами разбился спустя несколько минут после вылета из международного аэропорта в Тегеране.

Власти Ирана сообщили, что к трагедии привела «человеческая ошибка», допущенная в кризисный период из-за «авантюризма» США. Глава МИД Ирана Джавад Зариф объяснил, что ПВО страны на фоне недружественных действий Вашингтона были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Министр принес свои искренние извинения и соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.

Эксперты сошлись во мнении, что вина за гибель людей лежит на США, которые убийством иранского генерала Касема Сулеймани под Багдадом спровоцировали конфликт. Политолог Дмитрий Абзалов не исключил, что причиной трагедии мог стать американский БПЛА MQ-9 Reaper, который оказался на одном курсе с украинским лайнером.