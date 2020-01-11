Эксперт Хатылев заявил, что авиакатастрофа в Иране — спланированная США провокация

Москва, 11 января. США с помощью давления вынудили Иран взять на себя ответственность за крушение украинского «Боинга» под Тегераном, считает военный эксперт Сергей Хатылев.

Он убежден, что за авиакатастрофой стоит не Иран, а третья сторона, которая заинтересована в том, чтобы «одних столкнуть, других — подтолкнуть и так далее».

По его мнению, катастрофа с украинским «Боингом», жертвами которой стали 176 человек, — спланированная Вашингтоном провокация. Хатылев считает, что США, надавив на Иран, вынудили Тегеран озвучить версию о попадании в украинский самолет ракеты иранских ПВО.

«Все молчат, и вдруг канадцы говорят о каких-то данных разведки. Это им американцы дали бумажку: «сыграйте роль такую-то». Товарищ [президент Украины Владимир] Зеленский сразу же заявил: «техническая неисправность», а потом сказал: «это вычеркивайте, нас сбили», — пояснил военный эксперт в беседе с изданием «Слово и дело». — И все, понеслась эта свора гавкать по всему двору. Это сценарий, где каждый четко вставляет свое слово. Дальше появились публикации, что если Иран не признается, то будут такие-то санкции и так далее. Ну и в конце концов выдавили из них, руки зажали, завернули за спину, может быть еще что-то накопали, и состоялась сделка. Кого с кем – не знаю».

Эксперт напомнил о провокационной постановочной авиакатастрофе в 1983 году, когда США обвинили СССР в уничтожении южнокорейского пассажирского самолета. По его словам, над Сахалином был сбит американский разведывательный лайнер, а гражданский упал недалеко от Японии, причем был пустым и следовал в автоматическом режиме.

Ранее источник KP.Ru, близкий к ВПК РФ, заявил, что ракета могла поразить украинский «Боинг» из-за маневров американского беспилотника, прикрывавшегося летящим пассажирским лайнером. Бывший летчик и военный эксперт Алексей Дворцов указал, что оператор БПЛА США мог идти под прикрытием украинского воздушного «корабля».

Украинский самолет потерпел крушение недалеко от аэропорта Тегерана 8 января утром. В субботу ВС Ирана сообщили, что лайнер случайно был сбит. Воздушное судно пролетало рядом с важным военным объектом Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и было принято за вражеский объект. Официальные лица Ирана принесли свои соболезнования в связи с авиакатастрофой и пообещали наказать виновных в трагедии.

Отношения между Ираном и США обострились в начале января, когда американские силы по личному распоряжению президента США Дональда Трампа иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде. В ответ на преступные действия Иран атаковал военные базы США в Ираке.