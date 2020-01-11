Путин обсудил ситуацию в Ливии с эмиром Катара

Москва, 11 января. Президент РФ Владимир Путин в субботу провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. Стороны обсудили ситуацию в Ливии с учетом договоренностей, которые были достигнуты между Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 8 января.

«Выражено мнение о необходимости прекращения боевых действий и запуска процесса мирного урегулирования конфликта», — сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, что 8 января Путин и Эрдоган провели переговоры в Стамбуле, по итогам которых было сделано совместное заявление по Ливии. В нем говорится, что стабильность в Ливии будет достигнута только в случае инклюзивного диалога между сторонами, который должен вестись под эгидой ООН на основе соглашения 2015 года.

Ситуация в Ливии нестабильна с 2011 года, когда мятежники при поддержке США свергли ливийского лидера Муаммара Каддафи. В настоящее время в Триполи заседает подконтрольное западным странам Правительство национального согласия Ливии, которое напрямую связано с «Исламским государством»1, «Аль-Каидой»1 (обе запрещены в РФ) и другими террористическими группировками.

Ливийская национальная армия под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара тем временем проводит антитеррористическую операцию «Аль-Карама» с целью освободить страну от боевиков. Весной Хафтар повел ЛНА на Триполи.

1 Организация запрещена на территории РФ.