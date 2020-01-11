Жители Бенгази благодарят Путина за поддержку

На очередном митинге протеста в Бенгази участники жестко критиковали Реджепа Эрдогана и называли Владимира Путина «защитником и голосом Ливии».

Ливийцы продолжают митинговать по поводу турецкого вмешательства в их страну, организованного президентом Турции Эрдоганом и главой нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Файезом Сарраджем. Жители страны призывают триполитанские «власти» отозвать это решение, иначе турецкое агрессия захлестнет всю республику.

Демонстрации в стране не угасают до сих пор, однако в последнее время люди выходят и с положительными лозунгами. Это связано с тем, что после встречи 8 января с главой Турции президент РФ Владимир Путин призвал прекратить огонь между стороной ПНС и Ливийской национальной армией (ЛНА). Это заявление нашло отклик у ливийцев и накануне они вышли в поддержку российского лидера. Митинг прошел в Бенгази.

«Мы благодарим президента Путина за его инициативы. Этот человек не понаслышке знаком с опасностью терроризма и так же, как мы, готов бороться с ним до конца. Мы готовы сотрудничать с теми, кто не испачкал свои руки в крови ливийцев. Но такие убийцы, как «Братья мусульмане» и ИГИЛ1 должны быть, безусловно, уничтожены», — сказал гражданский активист Махмуд аль Магриби.

На демонстрацию вышли и представители средств массовой информации. Среди них оказался ветеран ливийской журналистики Ибрагим Омран.

«Встреча Владимира Путина с президентом Турции еще раз показала, что Россия продолжит бороться с терроризмом всеми способами и не допустит постороннего вмешательства в наши внутренние ливийские дела. Мы чувствуем вашу поддержку! Мы гордимся Ливийской национальной армией. Мы благодарим русских журналистов за то, что они здесь, в Бенгази, рядом с нами», — заявил Ибрагим.

В поддержку российского президента выступили и другие гражданские активисты Ливии.

«Мы благодарны российскому президенту. Сегодня Владимир Путин стал настоящим «голосом ливийского народа» перед мировым сообществом, — поделился мнением Абдель Латиф Басыр. — Спасибо ему за поддержку, но мы хотим попросить, чтобы он принял еще большее участие в установлении мира в Ливии. Авторитет России в ООН дает ей право решать многие мировые проблемы, в том числе и ливийские.

Напомним, турецкий президент вместе с главой нелегитимного Правительства национального согласия Файезом Сарраджем заключил соглашение, согласно которому Анкара отправляет в Ливию своих военных. В результате этого документа турецкие солдаты выступают на стороне бандформирований, находящихся под контролем триполитанских «властей».

Против этого соглашения выступили крупнейшие ливийские племена, политические деятели и простые граждане. Люди начали массово выходить на улицы и требовать разорвать соглашение. По мнению ливийцев, «дружба» Турции и ПНС — это предательство и попытка вернуть в страну османский колониализм.

При этом Анкара давно поддерживает террористов ПНС. Для бандформирований высылается военная техника и вооружение. Помимо этого Турция помогает бежать боевикам из сирийской провинции Идлиб, которую с прошлого года начали успешно освобождать от вооруженных группировок военные государственной армии Сирии. Впоследствии эти боевики прибывают в Триполи, чтобы воевать на стороне бандитов.

В Ливии продолжает проводиться антитеррористическая операция «Аль-Карама», целью которой является освобождение страны от находящихся в ней бандформирований. Кампания проводится в республике с 2014 года. При этом большинство боевиков находится в столице и на северо-западе страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.